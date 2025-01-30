Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Twente ile bu akşam zorlu bir mücadeleye çıkacak. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente maçını kazanmak ve ilk 24 sırasındaki yerini korumak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Twente ile kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?