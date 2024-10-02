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Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı hanesie 3 puan yazdırdı. Ligin ikinci maçını Hollanda ekibi Twente ile yapacak sarı lacivertli ekibin kam kadrosu belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Peki Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 2

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci maçına Twente karşısında çıkacak. Fenerbahçe - Twente mücadelesi 3 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 22.00’da başlayacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 3

Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat'la birlikte kart cezalısı Bright Osayi-Sameul bu maçta forma giyemeyecek.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 4

TWENTE KAMP KADROSU

Yarın oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu belli oldu.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 5

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

1. HAFTA
26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 6

2. HAFTA
3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

3. HAFTA
24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 7

4. HAFTA
7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

5. HAFTA
28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

6. HAFTA
11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi - 8

7. HAFTA
23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON

8. HAFTA
30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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