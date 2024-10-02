Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı kanal ve saat bilgisi
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı hanesie 3 puan yazdırdı. Ligin ikinci maçını Hollanda ekibi Twente ile yapacak sarı lacivertli ekibin kam kadrosu belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.
Peki Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…