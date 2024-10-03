Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenen Fenerbahçe gruplara 3 puanla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam da Twente karşısında kazanıp 6 puanla ligin üst sıralarında yer almak istiyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Twente ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hollanda temsilcisi Twente'yi taraftarı önünde yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe ve Twente arasında daha önce oynanan 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?