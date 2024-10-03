Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Twente ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hollanda temsilcisi Twente'yi taraftarı önünde yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe ve Twente arasında daha önce oynanan 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?