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Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenen Fenerbahçe gruplara 3 puanla başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam da Twente karşısında kazanıp 6 puanla ligin üst sıralarında yer almak istiyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Twente ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Hollanda temsilcisi Twente'yi taraftarı önünde yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe ve Twente arasında daha önce oynanan 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5. MAÇ

Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkacak.

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 6

5 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 7

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

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