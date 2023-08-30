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Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını taraftarı önünde 5-1 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj yakaladı. Peki, Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam deplasmanda Twente ile mücadele edecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçı taraftarı önünde 5-1'lik skorla rahat kazanan Fenerbahçe, deplasmanda tur için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 2

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 3

MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 4

FENERBAHÇE 7 RESMİ MAÇINI DA KAZANDI

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 5

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 6

FENERBAHÇE'DEN 5 AVRUPA MAÇINDA 20 GOL

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.

Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor - 7

FENERBAHÇE'NİN TWENTE MAÇI KADROSU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu rövanş maçında yarın Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Doğukan Demir, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi

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