Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam deplasmanda Twente ile mücadele edecek. Kadıköy'de oynanan ilk maçı taraftarı önünde 5-1'lik skorla rahat kazanan Fenerbahçe, deplasmanda tur için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?