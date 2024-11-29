U16 maçında tekmeli yumruklu kavga: Polis müdahale etti
Fatih Namık Sevik Stadı’nda oynanan Fatih Yaylaspor-Güneşlispor U16 maçı sırasında ortalık savaş alanına döndü. İki takımın futbolcuları bitiş düdüğüyle birbirine saldırdı. Oyuncuların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Olay, Fatih Namık Sevik Stadı’nda Fatih Yaylaspor ile Güneşlispor U16 B Ligi’nde saat 15.00’te başlayan maçta meydana geldi.
Maç ev sahibi Fatih Yaylaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken galibiyet golleri Çınar Çoruhlu ve Ensar İsmail Kuş’tan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise, Ufukkan Karakoç attı.