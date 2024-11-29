U16 maçında tekmeli yumruklu kavga: Polis müdahale etti

FURTBOLCULAR TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Maçın hakemi Atakan Atlı’nın son düdüğü çalmasıyla iki takım futbolcuları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ortalık karıştı. Futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.