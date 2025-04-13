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Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibini mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 1

Sivasspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 2

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada frikikten Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 3

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 4

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 71'e yükseltti ve 2. sırada zirve takibini sürdürdü. 2 maç aradan sonra yenilen Sivasspor ise 31 puanla 16. basamakta yer buldu.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

SİVASSPOR 1-3 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

5' Sivasspor gole çok yaklaştı. Fenerbahçe yarı sahasında kullanılan serbest vuruşta müsait pozisyonda olan Manaj'ın kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.

15' Fenerbahçe Talisca ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Dusan Tadic'in ortasına iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

28' Sivasspor'da Charisis, Talisca'ya faulü sonrasında sarı kart gördü.

42' GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Sarı - lacivertliler, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

45' Sivasspor'da Murat Paluli, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerin gelişen organize atağında sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin çevirdiği topu kaleci Ali Şaşal sektirdi. Seken top, Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli futbolcu hemen yanındaki Tadic'i gördü ve Sırp yıldız da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

55' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Charisis'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

57' GOL! Sivasspor farkı 1'e indirdi! Orta alanda topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Fred'den sıyrıldı ve uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top, iç filelerle buluştu ve skor 2-1'e geldi.

73' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Bekir'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

85' KIRMIZI KART! Sivasspor'da Radakovic, En-Nesyri'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

90' GOL! Fenerbahçe 3-1 öne geçti. Sol kanattan Oğuz Aydın, getirdiği topu ceza yayı üzerine çevirdi. Dusan Tadic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 6

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovc, Camara, Uğur, Tolga, Samuel Moutousammy, Charisis, Efkan, Bekir Turaç, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 7

Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 8
Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 9
Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 10
Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti) - 11
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