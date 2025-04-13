Üç puan üç golle geldi, Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı (Maç özeti)

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
SİVASSPOR 1-3 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
5' Sivasspor gole çok yaklaştı. Fenerbahçe yarı sahasında kullanılan serbest vuruşta müsait pozisyonda olan Manaj'ın kafa vuruşunu Livakovic kurtardı.
15' Fenerbahçe Talisca ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Dusan Tadic'in ortasına iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.
28' Sivasspor'da Charisis, Talisca'ya faulü sonrasında sarı kart gördü.
42' GOL! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Sarı - lacivertliler, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
45' Sivasspor'da Murat Paluli, hakeme itirazdan sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
47' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Sarı - lacivertlilerin gelişen organize atağında sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin çevirdiği topu kaleci Ali Şaşal sektirdi. Seken top, Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli futbolcu hemen yanındaki Tadic'i gördü ve Sırp yıldız da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
55' Fenerbahçe'de Mert Müldür, Charisis'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
57' GOL! Sivasspor farkı 1'e indirdi! Orta alanda topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Fred'den sıyrıldı ve uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top, iç filelerle buluştu ve skor 2-1'e geldi.
73' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Bekir'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.
85' KIRMIZI KART! Sivasspor'da Radakovic, En-Nesyri'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.
90' GOL! Fenerbahçe 3-1 öne geçti. Sol kanattan Oğuz Aydın, getirdiği topu ceza yayı üzerine çevirdi. Dusan Tadic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu.