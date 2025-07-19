UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?
Fenerbahçe, Portekiz'de sürdürdüğü hazırlık kampının ikinci hazırlık maçına UD Leiria karşısında çıkacak. Yeni sezon öncesi hazırlık ve transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinde UD Leiria karşısında kazanmak ve hazırlık kampındaki ikinci maçında ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarlar ise yeni transfer Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlıklarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinden UD Leiria karşısında galibiyet arayacak. Portimonense karşısında oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, UD Leiria karşısına da mutlak gakibiyet için çıkacak. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?