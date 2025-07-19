NTV.COM.TR

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

Fenerbahçe, Portekiz'de sürdürdüğü hazırlık kampının ikinci hazırlık maçına UD Leiria karşısında çıkacak. Yeni sezon öncesi hazırlık ve transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinde UD Leiria karşısında kazanmak ve hazırlık kampındaki ikinci maçında ikinci galibiyetini almak istiyor. Taraftarlar ise yeni transfer Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 1

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlıklarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinden UD Leiria karşısında galibiyet arayacak. Portimonense karşısında oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, UD Leiria karşısına da mutlak gakibiyet için çıkacak. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

SPOR&SKOR HABERLERİ

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 2

UD LEİRİA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 3

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 4

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.

Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 5

EN NESYRİ VE CENK DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.

Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 6

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

DAHA FAZLA GÖSTER