Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlıklarını sürdürmeye devam eden Fenerbahçe, Portekiz ikinci lig ekiplerinden UD Leiria karşısında galibiyet arayacak. Portimonense karşısında oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, UD Leiria karşısına da mutlak gakibiyet için çıkacak. Peki, UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?