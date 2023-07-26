UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek, rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Yeni transferler Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarında gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.
Kadıköy'deki karşılaşma Sarı lacivertlilerin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.