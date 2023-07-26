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UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek, rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. Yeni transferler Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarında gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.

Kadıköy'deki karşılaşma Sarı lacivertlilerin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 2

Fenerbahçe'de takımın başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, ilk resmi maçına çıktı.

Kartal, karşılaşmada yeni transferlerden 5 oyuncuya ilk 11'de görev verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 3

Kartal, Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko 11'ini tercih etti.

Rakip takım ise Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Samiev, Alaribe 11'i ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 4

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sıcak havaya rağmen baskılı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Maçın 13. dakikasında yeni transfer Ryan Kent'in golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 5

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, bir başka yeni transfer Edin Dzeko'nun golüyle 3-0 öne geçti.

Mücadelenin 63. dakikasında bu sezon kadroya dahil edilen Sebastian Szymanski ile 4-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe, 88. dakikada King'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı ve tur için avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 6

EMRE MOR 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 dakika sahada kalabildi.

Oyun içinde rakibiyle girdiği pozisyon sonrası şanssız bir sakatlık yaşayan Emre Mor, 73. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 7

Fenerbahçeli taraftarlar, maç içinde sık sık İsmail Kartal lehine tezahürat yaparken, ilk resmi maçlarında etkili bir oyun sergileyen Dusan Tadic ile Edin Dzeko'ya da destek verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 8

RÖVANŞ MAÇI 1 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 1 Ağustos Salı günü 20.30'da Moldova'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 9
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 10
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe tur kapısını araladı - 12
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