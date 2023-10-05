UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Slovakya temsilcisini 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.