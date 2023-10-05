UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

AVRUPA DEPLASMANLARINDA İLK KEZ GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.



Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.



Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.