NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Slovakya temsilcisini 2-1 yenerek üst üste 15. galibiyetini elde etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 2

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk yarı boyunca rakip yarı sahada daha sık görülen sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 3

Maçın ikinci yarısına tutuk başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin adından sonuca gitmeyi bildi. Müsabakanın 70. dakikasında Joshua King'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 81. dakikada yine aynı isimle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 88. dakikasında Ofori'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 4

KARTAL'IN HAMLELERİ SONUÇ VERDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliğinde yaptığı hamleler sonuç verdi.

Değişiklikler öncesinde özellikle orta sahada oyunu hızlandırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sürecin ardından hücumda daha etkili göründü.

İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş-Sebastian Szymanski, Miha Zajc-Fred Rodrigues ve Rodrigo Becao-Alexander Djiku değişikliklerine gitti.

Yapılan bu hamlelerin 7 dakika sonrasında 70. dakikada Fenerbahçe golü bulmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 5

KİNG YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, takımına galibiyeti getirdi.

Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.

Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi.

31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe (Maç sonucu) - 6

AVRUPA DEPLASMANLARINDA İLK KEZ GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.

Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.

DAHA FAZLA GÖSTER