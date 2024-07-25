UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı
Trabzonspor'un Avrupa macerası başladı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-0 kazanarak tur için avantaj elde etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trabzonspor Avrupa defterini açtı.
Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı.
Mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetti.