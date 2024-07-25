NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı

Trabzonspor'un Avrupa macerası başladı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-0 kazanarak tur için avantaj elde etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 1

Trabzonspor Avrupa defterini açtı. 

Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı.

Mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 2

Mücadelenin ilk yarısı Trezeguet'in 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. 

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

İkinci yarıda Uğurcan kalesinde devleşirken Ruzomberok'un 79. dakikada topu direkten döndü. 

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 3

Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Bordo mavililer, turu geçmesi halinde 3. Elemede Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 4

Abdullah Avcı'nın ekibi 3 tur geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 5

İLK 11'LER

Ruzomberok

Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien.

Trabzonspor:

Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 6

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DİĞER KARELER

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 7
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 8
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 9
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 10
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 11
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 12
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 13
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 14
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 15
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 16
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 17
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 18
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 19
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu | Trabzonspor, Ruzomberok karşısında kazandı - 20
DAHA FAZLA GÖSTER