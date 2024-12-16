UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe'nin Avrupa'da sıradaki rakibi ise Fransız ekibi Olimpik Lyon olacak. Peki, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 puanda kalırken, İspanyol ekibi 16 puana yükseldi. İşte, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı hakkında bilgiler...