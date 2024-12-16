UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?

Bu kulvarda altıncı maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ile Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Üst üste iki deplasman karşılaşması oynayan sarı-lacivertli ekip, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybederken, Slavia Prag'ı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.



UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da çıktığı 10. maçında kalesinde 16 gol görmüş oldu.