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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe'nin Avrupa'da sıradaki rakibi ise Fransız ekibi Olimpik Lyon olacak. Peki, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman? - 1

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 puanda kalırken, İspanyol ekibi 16 puana yükseldi. İşte, Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı hakkında bilgiler...

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UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman? - 2

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?

Jose Mourinho’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman? - 3

AVRUPA'DAKİ TÜM MAÇLARDA KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 10. Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken, sahasındaki müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı.

Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçı: Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı ne zaman? - 4

Bu kulvarda altıncı maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ile Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Üst üste iki deplasman karşılaşması oynayan sarı-lacivertli ekip, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybederken, Slavia Prag'ı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe, bu maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da çıktığı 10. maçında kalesinde 16 gol görmüş oldu.

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