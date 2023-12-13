UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Kopenhag'a yenilen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin bazıları bellli oldu, diğerleri ise bu hafta oynanacak maçlarla şekillenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.