NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Kopenhag'a yenilen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin bazıları bellli oldu, diğerleri ise bu hafta oynanacak maçlarla şekillenecek.

UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - 1

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - 2

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - 3

Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.


UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - 4

Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.


UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - 5

Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:

West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu) (Kesinleşti)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)

DAHA FAZLA GÖSTER
;