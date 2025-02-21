UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu öncesinde organizasyondaki gol krallığı yarışında 2 Faslı forvet oyuncusu Olympiakos'tan Ayoub El Kaabi ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ilk iki sırada yer alıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerde, 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri de bir gol atarken gol krallığı yarışında zirve takibini ikinci sırada sürdürdü.