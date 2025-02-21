NTV.COM.TR

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu öncesinde organizasyondaki gol krallığı yarışında 2 Faslı forvet oyuncusu Olympiakos'tan Ayoub El Kaabi ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ilk iki sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.


​​​​​​​Sarı-lacivertlilerde, 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri de bir gol atarken gol krallığı yarışında zirve takibini ikinci sırada sürdürdü.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı - 2

En-Nesyri, son 16 turuna kadar organizasyonda 6 gol kaydetti ve 7 golü bulunan Ayoub El Kaabi'yi yakın takibine devam etti.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı - 3

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında En-Nesyri dışında 6 golü bulunan 3 oyuncu daha olmasına rağmen takımları organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı - 4

Yunanistan ekibi Olympiakos'un 31 yaşındaki Faslı forveti Ayoub El Kaabi, organizasyonda şimdiye kadar 7 gol attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Faslı forvet, geçen sezon da 11 gol ile UEFA Konferans Ligi'nde gol kralı olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı: Fenerbahçe'nin yıldızının zirve yarışı - 5

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in de UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol atmasına rağmen sarı-kırmızılı takım organizasyona veda ettiği için Nijeryalı golcüsünün gol krallığı yarışı da sona erdi.

DAHA FAZLA GÖSTER