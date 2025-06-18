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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayında yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki iki numaralı organizasyonunda 1. eleme turu kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor ile dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş organizasyona katılabilmek için üç eleme oynarken Samsunspor ise tek eleme oynayacak. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile rakipler belirlendi. Peki, Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine ilişkin bilgiler…

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? - 1

Yeni sezonda Avrupa hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne kalabilmek için üç eleme geçmek zorunda. Samsunspor ise play-off turunda tek eleme oynayacak. Beşiktaş organizasyona 2. eleme turunda dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. 1. eleme turunda eşleşmeler belli olmuştu. Kura çekiminde seribaşı kuralı uygulanacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere, Midtjylland, Anderlecht, Sheriff Tiraspol, Pristina gibi takımlar yer alıyordu. Peki Avrupa Ligi^nde Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal…

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bugün (18 Haziran) gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00’da başladı ve UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebildi.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? - 3

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu.

İlk maç: 24 Temmuz (iç saha)
Rövanş: 31 Temmuz (deplasman)

Kura çekimi 18 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’da başladı. Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri şu şekildeydi;

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) maçı galibi
FC Midtjylland (Danimarka)
Anderlecht (Belçika)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - FC Prishtina (Kosova) maçı galibi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? - 4

İLK MAÇLAR TEMMUZ’DA

UEFA Avrupa Ligi’ne temsilcimiz Beşiktaş ilk maçını 10 Temmuz’da oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz’da oynanacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde mücadele etmek için ikinci ön elemenin ardından üçüncü ön eleme ve play-off turunu geçmek zorunda. Siyah-beyazlılar 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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