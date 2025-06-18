UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayında yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki iki numaralı organizasyonunda 1. eleme turu kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor ile dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş organizasyona katılabilmek için üç eleme oynarken Samsunspor ise tek eleme oynayacak. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile rakipler belirlendi. Peki, Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve kura çekimine ilişkin bilgiler…
Yeni sezonda Avrupa hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne kalabilmek için üç eleme geçmek zorunda. Samsunspor ise play-off turunda tek eleme oynayacak. Beşiktaş organizasyona 2. eleme turunda dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimiyle birlikte Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. 1. eleme turunda eşleşmeler belli olmuştu. Kura çekiminde seribaşı kuralı uygulanacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere, Midtjylland, Anderlecht, Sheriff Tiraspol, Pristina gibi takımlar yer alıyordu. Peki Avrupa Ligi^nde Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal…