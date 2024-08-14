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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe direkt gruplardan katılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi - 1

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, turnuvaya veda etmesinin ardından sorgulanıyor. Yeni sezonda farklı formatta olacak olan UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe direkt olarak gruplardan dahil olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi - 3

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi - 4

FENERBAHÇE LİG AŞAMASINA DOĞRUDAN KATILACAK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda etti. Lille karşısında 120 dakika süren mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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