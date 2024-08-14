UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe direkt gruplardan katılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi.
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, turnuvaya veda etmesinin ardından sorgulanıyor. Yeni sezonda farklı formatta olacak olan UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe direkt olarak gruplardan dahil olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?