UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 Avrupa Ligi kura çekimi tarihi

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.