UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024-2025 UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi)
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenen Fenerbahçe ve play-off turunda elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek. Lig aşamasında mücadele edecek olan bir diğer temsilcimiz ise Lugano'yu elemesi halinde Beşiktaş olacak. Temsilcilermiz, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatta yapılacak olan Avrupa Ligi maçlarında temsilcilerimiz, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla mücadele edecek. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?