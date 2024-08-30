UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri)
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve kura torbaları belli oldu. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için tarih ve saat araştırmaları başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün belli olacak. Yeni Avrupa Ligi formatında her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?