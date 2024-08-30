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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri)

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve kura torbaları belli oldu. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri) - 1

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için tarih ve saat araştırmaları başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün belli olacak. Yeni Avrupa Ligi formatında her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri) - 2

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri) - 3

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri) - 4

MUHTEMEL RAKİPLER VE KURA TORBALARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri;

1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba: Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri) - 5

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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