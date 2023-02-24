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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün rakibi belli olacak. Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.

Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? - 3

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR SERİBAŞI OLACAK

İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? - 4

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Manchester United

Sevilla

Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Shaktar Donetsk

Roma

Juventus

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