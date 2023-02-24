UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün rakibi belli olacak. Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te Avrupa Ligi eşleşmeleriyle başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Manchester United
Sevilla
Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen
Union Berlin
Shaktar Donetsk
Roma
Juventus