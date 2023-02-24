UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün rakibi belli olacak. Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?