UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.



Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.







