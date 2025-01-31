UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi için geri sayım sona erdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdırdığından play-off kura çekiminde yer almadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı mı, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam etmeye hak kazandı. Ancak Beşiktaş, Avrupa arenasında yoluna devam edemeyerek turnuvaya veda etti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri bugün belli oldu.