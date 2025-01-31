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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi için geri sayım sona erdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla takip edildi. Puan sıralamasında ilk 8’de yer alan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdırdığından play-off kura çekiminde yer almadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı mı, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam etmeye hak kazandı. Ancak Beşiktaş, Avrupa arenasında yoluna devam edemeyerek turnuvaya veda etti.  Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri bugün belli oldu.



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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 2

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 3

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 4

YENİ FORMATTA İLK KURA

Format değişikliğine gidilen her iki organizasyonun her birinde 36 takım mücadele ediyor.

Liglerdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 5

DİĞER EŞLEŞMELER

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 6

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakipleri - 7

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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