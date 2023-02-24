NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin belli oldu. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri de bugün açıklanacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün yapıldı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol ekip Sevilla oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - 2

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı oldu.

Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - 3

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri;

Manchester United, Sevilla, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Shaktar Donetsk, Roma ve Juventus'tu.

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanyol ekip Sevilla oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - 4

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler UEFA Konferans Ligi son 16 turu kuralarına çevrildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'da yapılacak.

Kura çekimi Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER