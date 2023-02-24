UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün yapıldı. Grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol ekip Sevilla oldu.
İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı oldu.
Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri;
Manchester United, Sevilla, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen, Union Berlin, Shaktar Donetsk, Roma ve Juventus'tu.
Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanyol ekip Sevilla oldu.
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler UEFA Konferans Ligi son 16 turu kuralarına çevrildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'da yapılacak.
Kura çekimi Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.