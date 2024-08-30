UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte ilk maçların tarihi
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi. Bu gelişmenin ardından ise futbolseverler maç tarihlerine odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi maçları başlama tarihi...