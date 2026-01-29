UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
29.01.2026 16:27
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan fırtınası bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takımlı yeni formatın lig aşaması bu gece oynanan son maçlarla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, topladığı puanlarla adını play-off turuna yazdırmayı garantilerken, sarı-lacivertli taraftarların gözü İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekiminde olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında bugün 18 maç oynanacak ve lig aşaması tamamlanacak. Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Maçın bitimiyle birlikte ise gözler play-off turu kura çekimine çevrilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda kuralar da saat 15.00'ten itibaren çekilecek.
Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak.
Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB karşısında 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.
Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs