UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda kuralar da saat 15.00'ten itibaren çekilecek.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB karşısında 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.