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UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (21 Ocak güncel puan durumu)

UEFA Avrupa Ligi'nde maçların bu akşam oynanacak olması nedeniyle gözler temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın güncel puan durumuna çevrildi. 36 takımın yer aldığı yeni Avrupa Ligi formatına göre ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (21 Ocak güncel puan durumu) - 1

UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu tablosu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları maçlar öncesi merak ediliyor. Galatasaray, bu sezon organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'nin 2'şer galibiyeti, beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş ise 2 maçı kazandı ve 4 maçı kaybetti. Böylelikle 6. haftanın puan durumu belirlendi. Bu hafta oynanacak maçların ardından puan durumu güncellenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

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UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (21 Ocak güncel puan durumu) - 2

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 6. sırada yer alırken bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 21. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise puan tablosunda 28. sırada yer alıyor.

1- Lazio 16 puan

2- Athletic Bilbao 16 puan

3- Anderlecht 14 puan

4- Lyon 13 puan

5- Frankfurt 13 puan

6- Galatasaray 12 puan

7- Manchester United 12 puan

8- Rangers 11 puan

9- Tottenham 11 puan

10- FCSB 11 puan

21- Fenerbahçe 8 puan

28- Beşiktaş 6 puan

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (21 Ocak güncel puan durumu) - 3

AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Bu akşam:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

Yarın:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

23 Ocak Perşembe:

20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)

20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)

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