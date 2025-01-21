UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (21 Ocak güncel puan durumu)

UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu tablosu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları maçlar öncesi merak ediliyor. Galatasaray, bu sezon organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'nin 2'şer galibiyeti, beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş ise 2 maçı kazandı ve 4 maçı kaybetti. Böylelikle 6. haftanın puan durumu belirlendi. Bu hafta oynanacak maçların ardından puan durumu güncellenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?