UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu)
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş ise sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Gözler temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın güncel Avrupa Ligi puan durumuna çevrildi. 36 takımın yer aldığı yeni Avrupa Ligi formatına göre ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 23 Ocak tarihinde oynanacak son maçların ardından puan durumu 7. hafta itibarıyla güncel görünümüne ulaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu tablosu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu haftaki maçları sonrasında merak ediliyor. Galatasaray, bu sezon organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş ise 3 maçı kazandı ve 4 maçı kaybetti. Fenerbahçe'nin ise Lyon maçı öncesi şuan 2'şer galibiyeti, beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Lyon maçının ardından 7. haftanın puan durumu belirlenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?