UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu)

UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu tablosu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu haftaki maçları sonrasında merak ediliyor. Galatasaray, bu sezon organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş ise 3 maçı kazandı ve 4 maçı kaybetti. Fenerbahçe'nin ise Lyon maçı öncesi şuan 2'şer galibiyeti, beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Lyon maçının ardından 7. haftanın puan durumu belirlenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?