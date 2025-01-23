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UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş ise sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Gözler temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın güncel Avrupa Ligi puan durumuna çevrildi. 36 takımın yer aldığı yeni Avrupa Ligi formatına göre ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 23 Ocak tarihinde oynanacak son maçların ardından puan durumu 7. hafta itibarıyla güncel görünümüne ulaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu) - 1

UEFA Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu tablosu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu haftaki maçları sonrasında merak ediliyor. Galatasaray, bu sezon organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş ise 3 maçı kazandı ve 4 maçı kaybetti. Fenerbahçe'nin ise Lyon maçı öncesi şuan 2'şer galibiyeti, beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Lyon maçının ardından 7. haftanın puan durumu belirlenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

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UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu) - 2

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 6. sırada yer alırken bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 21. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise puan tablosunda 28. sırada yer alıyor.

1- Lazio 16 puan

2- Athletic Bilbao 16 puan

3- Anderlecht 14 puan

4- Lyon 13 puan

5- Galatasaray 13 puan

6- Frankfurt 13 puan

7- Manchester United 12 puan

8- Rangers 11 puan

9- Tottenham 11 puan

10- FCSB 11 puan

18- Beşiktaş 9 puan

22- Fenerbahçe 8 puan

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? (23 Ocak güncel puan durumu) - 3

AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

21 Ocak:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

22 Ocak:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

23 Ocak Perşembe:

20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)

20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)

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