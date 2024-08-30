UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, zorlu 8 rakiple karşı karşıya gelecek ve topladığı puanlarla son 16 turuna adını yazdırmaya çalışacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan temsilcilerimiz, 8 farklı takımla mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu?