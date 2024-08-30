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UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, zorlu 8 rakiple karşı karşıya gelecek ve topladığı puanlarla son 16 turuna adını yazdırmaya çalışacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle birlikte temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu?

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 1

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan temsilcilerimiz, 8 farklı takımla mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu?

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UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 2

KURA ÇEKİMİ BELLİ OLDU

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizin kura sonuçları ve ilk maçların oynanacağı tarih.

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 3

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;

Manchester United
Slavia Prag (D)
Lyon
AZ Alkmaar (D)
Union SG
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao
Twente (D)

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 4

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

Eintracht Frankfurt
Ajax
Maccabi Tel-Aviv
Lyon
Malmö
Bodo/Glimt
Athletic Bilbao
Twente

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 5

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı rakipler;

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham
Ajax (D)
PAOK
AZ Alkmaar (D)
Dinamo Kiev
Malmö (D)
Elfsborg
RFS (D)

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 6

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

UEFA Avrupa Ligi rakipleri 2024-2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu? İşte kura sonuçları ve ilk maç tarihleri - 7

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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