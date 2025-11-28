UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 26,6 ile açıkladılar: Fenerbahçe'ye çarpıcı tahmin

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 26,6'lık oranla listenin ilk sırasında yer aldı.

Aston Villa'yı yüzde 12,2'yle Roma, yüzde 7,6 ile Real Betis ve yüzde 7,5 ile Porto takip etti.