UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu yüzde 26,6 ile açıkladılar: Fenerbahçe'ye çarpıcı tahmin
28.11.2025 12:06
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kalmasının ardından tahminler güncellendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve Avrupa'daki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmıştı.
Bu skorun ardından puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde 20. sırada yer almıştı.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak öne çıktı. İngiliz ekibi, yüzde 26,6'lık oranla listenin ilk sırasında yer aldı.
Aston Villa'yı yüzde 12,2'yle Roma, yüzde 7,6 ile Real Betis ve yüzde 7,5 ile Porto takip etti.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 2,3 olarak gösterildi.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin sezonu 11. sırada bitirerek play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:
1. HAFTA
24 Eylül Çarşamba
22.00 Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
2. HAFTA
2 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe 2-1 Nice
3. HAFTA
23 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
4. HAFTA
6 Kasım Perşembe
23.00 FC Viktoria Plzen 0–0 Fenerbahçe
5. HAFTA
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros
6. HAFTA
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann–Fenerbahçe
7. HAFTA
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe–Aston Villa
8. HAFTA
29 Ocak Perşembe
23.00 FCSB–Fenerbahçe
Organizasyonda şampiyonluk ihtimali verilmeyen takımlar olarak Basel, Bice, Sturm Graz, Salzburg, Rangers, Ludogorets, Malmö, Utrecht, Maccabi Tel Aviv, Go Ahead Eagles ve FCSB öne çıktı.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Aston Villa: 26.6%
2 - Roma: 12.2%
3 - Real Betis: 7.6%
4 - Porto: 7.5%
5 - Stuttgart: 7%
6 - Lyon: 6.7%
7 - Lille: 6.5%
8 - Bologna: 5.8%
9 - Freiburg: 5.6%
10 - Nottingham Forest: 3.2%
11 - FENERBAHÇE: 2.3%
12 - Celta Vigo: 2.1%
13 - Braga: 1.6%
14 - Midtjylland: 1.4%
15 - Genk: 0.9%
16 - Viktoria Plzen: 0.6%
17 - PAOK: 0.5%
18 - Celtic: 0.5%
19 - Panathinaikos: 0.3%
20 - Feyenoord: 0.3%
21 - Ferencvaros: 0.2%
22 - Kızılyıldız: 0.2%
23 - Dinamo Zagreb: 0.2%
24 - Brann: 0.1%
25 - Young Boys: 0.1%
26 - Basel: 0%
27 - Nice: 0%
28 - Sturm Graz: 0%
29 - Salzburg: 0%
30 - Rangers: 0%
31 - Ludogorets: 0%
32 - Malmö: 0%
33 - Utrecht: 0%
34 - Maccabi Tel Aviv: 0%
35 - Go Ahead Eagles: 0%
36 - FCSB: 0%