UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, bugün mü?
Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde “ 2 numaralı” organizasyonunda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ekibi karşısında tur atlarken Galatasaray ise AZ Alkmaar eşleşmesini geçemedi ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi, kura çekimi ile belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe, son 16 turundaki ilk rakibiyle 4-5 Mart’ta karşı karşıya gelecek. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kura çekiminin başlayacağı saat ve ekranlara geleceği kanal…
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi, bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdırmıştı. 9 ila 24. sırada yer alan ekipler ise play-off oynayarak son 16 turuna kalma mücadelesi verdi. Play-off turunu geçerek bir üst tura yükselen takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Roma, Ajax gibi önemli takımlar son 16 turuna yükseldi. Play-off turu sonrasındaki eşleşmeler ise kura çekimiyle belli olacak.