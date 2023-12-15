UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ve Fenerbahçe'nin grubunu lider tamamlayıp tur atlamasının ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, Konferans Ligi'nde H Grubunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, yoluna direkt son 16 turunda devam edecek ve play-off maçlarını es geçecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Konferans Ligi'ni lider olarak tamamlayan ve yoluna son 16 turunda devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?