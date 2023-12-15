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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ve Fenerbahçe'nin grubunu lider tamamlayıp tur atlamasının ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam ederken, Konferans Ligi'nde H Grubunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, yoluna direkt son 16 turunda devam edecek ve play-off maçlarını es geçecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 1

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Konferans Ligi'ni lider olarak tamamlayan ve yoluna son 16 turunda devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 2

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak. Konferans Ligi play-off kura çekimi ise aynı gün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 3

AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 15 ŞUBAT'TA

İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 4

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF VE SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları şubat ayında yapılacak. Fenerbahçe'nin turnuvaya dahil olacağı son 16 turu maçları ise mart ayında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 5

FENERBAHÇE DİREKT SON 16 TURUNDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndan lider olarak tur atlayan Fenerbahçe, yeni sisteme göre direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Böylelikle Fenerbahçe son 32 yani play-off maçlarını oynamayarak son 16 turu için rakibini bekleyecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 6

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg (Almanya),

Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa),

Sparta Prag (Çekya),

Sporting (Portekiz),

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? - 7

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Olympiakos / Backa Topola

AEK / Ajax

Sparta Prag / Aris Limassol

Sturm Graz / Rakow Czestochowa

Royale Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Lille / Slovan Bratislava

Gent / Tel-Aviv

Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani

Club Brugge / Bodo/Glimt

Legia Varasova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets

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