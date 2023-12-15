UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibinin kim olacağı merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Konferans Ligi'ni lider olarak tamamlayan ve yoluna son 16 turunda devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?