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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu turnuvaların yarı final maçlarına odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? - 1

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Chelsea ve Djurgarden yarı finale çıktı. Diğer yarı finalistler ise Fiorentina ile Real Betis olacak.

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?


UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Athletic Bilbao ile Manchester United ve Tottenham ile Bodo/Glimt eşleşti.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman? - 3

UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?


Yarı finalde Chelsea ile Djurgarden eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Fiorentina ile Real Betis karşılaşacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

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