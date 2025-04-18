UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde de yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu turnuvaların yarı final maçlarına odaklandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Chelsea ve Djurgarden yarı finale çıktı. Diğer yarı finalistler ise Fiorentina ile Real Betis olacak.