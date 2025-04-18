UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Chelsea ve Djurgarden yarı finale çıktı. Diğer yarı finalistler ise Fiorentina ile Real Betis olacak.