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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları

Avrupa’nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dolu yarı final maçları oynandı. Yarı final ilk maçlarında Roma, Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi, Juventus ise Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 1

Avrupa’nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları bu akşam oynandı.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 2

ROMA AVANTAJI TEK GOLLE YAKALADI

Almanya takımı Bayer Leverkusen ile İtalyan temsilcisinin Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelesinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 3

İkinci yarının 63. dakikasında Roma, Bove'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 4

Mücadelede başka gol olmayınca Roma, Bayer Leverkusen’i tek golle mağlup ederek rövanş öncesi avantajlı skoru elde etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 5

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik de ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada boyunca forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 6

JUVENTUS BERABERLİĞİ UZATMALARDA YAKALADI

UEFA Avrupa Ligi yarı finalin diğer ayağında ise bir başka İtalyan temsilcisi Juventus, İspanya takımı Sevilla'yı Torino'daki Allianz Arena'da ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 7

Sevilla, maçın 26. dakikasında En Nesyri ile öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 8

Karşılaşmanın bu şekilde sona ereceği düşünülürken Juventus'ta 90+7. dakikada sahneye çıkan Gatti beraberlik golünü attı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maç sonuçları - 9

UEFA YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş müsabakaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.

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