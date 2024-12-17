UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçı: Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman?

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.UEFA Avrupa Ligi finalinden önce Beşiktaş maçını düşündüğünü dile getiren Valverde, “Biz finaldeysek diğer takımların önemi yok. Finalden önce önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçını düşünüyorum. Beşiktaş’ın sahası da buradaki atmosfer gibi güçlü olacak. Kazanırsak bizim için çok iyi olacak” dedi. İşte, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı tarihi...