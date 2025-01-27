UEFA Avrupa Ligi'nde Türk derbisi ihtimali: Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la rakip olabilir
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali de bulunuyor. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri...
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.
Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.