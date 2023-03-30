UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki rövanş karşılaşması oynandı. Barcelona ve Arsenal yarı finale yükseldi.
İlk maçta Roma'yı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu.
Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.
Çeyrek final rövanşında Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.