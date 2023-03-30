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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal yarı finale yükseldi. İşte ayrıntılar ve maçtan kareler...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde - 1

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki rövanş karşılaşması oynandı. Barcelona ve Arsenal yarı finale yükseldi.


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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde - 2

İlk maçta Roma'yı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek yarı final bileti alan ilk takım oldu.


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde - 3

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde - 4

Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Barcelona ve Arsenal yarı finalde - 5

Çeyrek final rövanşında Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.

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