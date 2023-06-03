NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, 2-0 geriye düştüğü maçta Wolfsburg'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Barcelona, 2021'den sonra bir kez daha kupayı müzesine götürdü.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 1

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının finalinde İspanya ekibi Barcelona ile Almanya temsilcisi Wolfsburg, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşılaştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 2

Wolfsburg, 3. dakikada Ewa Pajor ve 37. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 3

İkinci devrede etkili hücum eden Barcelona, 48 ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro, 70. dakikada Fridolina Rolfö'nün kaydettiği gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 4

İspanya temsilcisi, 2021'in ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 5

2012/13 ve 2013/14 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Wolfsburg ise 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanma fırsatından yararlanamadı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 6

BARCELONA KADIN FUTBOL TAKIMININ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını alan Barcelonalı oyuncular kupa sevincini böyle yaşadı.

İşte kupa seremonisinden kareler

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 7
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 8
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 9
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 10
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 11
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 12
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupa Barcelona'nın - 13
DAHA FAZLA GÖSTER