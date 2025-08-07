UEFA kadro bildirim tarihleri: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kadro kayıtları ne zaman bitiyor?

Kulüpler, UEFA'ya liste sunarken A ve B olmak üzere iki ayrı liste sunuyor. A listesi 25 kişiden oluşabilir ve en az 2 kaleci olmak zorundadır.

Genç oyuncuların olduğu B listesine ise sınırsız oyuncu kaydı yapılabilir.

Takımlar ön elemelerdeki her turda kadro bildiriyor. Ayrıca en geç ilk maçtan bir gün öncesine kadar, 25 kişilik sınır dikkate alınarak en fazla 2 oyuncu bildirimi yapabilirler.

Eylül ayı başında kulüplerin bildirdiği kadro, lig etabındaki tüm maçlar için geçerli olur.