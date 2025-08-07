UEFA kadro bildirim tarihleri: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kadro kayıtları ne zaman bitiyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları devam ederken takımlar her aşamada kadro bildirimi yapmak durumunda. Turnuvada oynayacak futbolcunun UEFA ve kendi federasyonuna verilen süre içinde tescil edilmiş olması gerekiyor. Kulüpler kadro bildirimi esnasında UEFA'ya ilk listede en fazla 25 isim sunmak zorunda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de yer aldığı UEFA turnuvalarına kadro bildirim tarihleri açıklanmıştı. Peki, UEFA kadro bildirimi ne zaman?
2025 UEFA turnuvalarında karşılaşmalar ön eleme maçları ile devam ediyor. Takımların sonraki hedefi ise play-off'lar olacak. Ekipler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans liglerinde 25 kişilik kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundalar. Ön eleme turlarında bildirim işlemleri en geç ilk maçtan bir gün önce yapılabilir. UEFA turnuvalarında sıra play-off maçlarına geldi. İşte, UEFA kadro bildirim tarihleri...