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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsviçre ekiplerinden Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti.

Karşılaşmada 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayan siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 yenildi. 

Maçta Beşiktaş'ın golleri, dakika 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'dan geldi.

Rakip takımın golleri ise, dakika 81'de Ignacio Aliseda, 86'da Shkelqim Vladi ve 90'da Eric Bailly  (KK) kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, gruplarda 1 puanda kaldı.

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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 2

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 3

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

60. dakikada Lugano beraberlik golüne yaklaştı. Steffen'in pasında topla buluşan Bottani'nin ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Lugano, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 4

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Konyaspor maçına 11'de başlayan Daniel Amartey'in yerine Eric Bailly'yi görevlendiren Güneş, Milot Rashica'yı kulübeye çekerek Rachid Ghezzal'ı, Jackson Muleka yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Bahtiyar Zaynutdinov'u yedek kulübesine alarak orta sahanın merkezinde Alex-Oxalade Chamberlain'e forma verdi.

Mert Günok'un yokluğunda Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Bailly, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'den kurdu. Güneş'in hücum hattı ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluştu.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 5

İSTİFA PROTESTOLARINA MÜZİKLİ MÜDAHALE

Beşiktaşlı taraftarların, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yönelik istifa tezahüratları Lugano maçı öncesinde de devam etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 6

CHAMBERLAİN, CENK VE GHEZZAL BİR MAÇLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN KADRODA

Güneş, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a bir maçlık aranın ardından Lugano karşısında yeniden ilk 11'de görev verdi.

Üç futbolcu son olarak Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen karşılaşmada sahaya ilk çıkan kadroda yer almıştı. Siyah-beyazlı üç oyuncu Konyaspor maçında da oyuna sonradan girerek görev yapmıştı.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu) - 7
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