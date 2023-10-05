UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş 2-3 Lugano (Maç sonucu)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsviçre ekiplerinden Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk etti.
Karşılaşmada 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayan siyah-beyazlılar, Lugano'ya 3-2 yenildi.
Maçta Beşiktaş'ın golleri, dakika 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'dan geldi.
Rakip takımın golleri ise, dakika 81'de Ignacio Aliseda, 86'da Shkelqim Vladi ve 90'da Eric Bailly (KK) kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, gruplarda 1 puanda kaldı.