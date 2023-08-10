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UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'la karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 2

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'la girildi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye Becao çıktı ve ilk maçında golle tanışarak takımını öne geçirdi.

UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 3

Farkı 2'ye çıkaran gol 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken 72. dakikada Strajnar, Maribor'u umutlandıran golü kaydetti: 2-1.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Dusan Tadic'in penaltıdan attığı gol skoru belirledi: 3-1

Rövanş karşılaşması 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 4

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.

39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 5

55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu) - 6

72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Ilicic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Strajnar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan kayarak vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Kent, ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrıldı ve Antolin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu filelere göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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