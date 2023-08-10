UEFA Konferans Ligi elemeleri | Fenerbahçe 3 - 1 Maribor (Maç sonucu)

55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.



58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0.



62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.