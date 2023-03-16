UEFA Konferans Ligi | Sivasspor 1-4 Fiorentina (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Sivasspor, bu maçtan da 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan İstanbulspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.
Çalımbay, son oynadıkları ve Spor Toto Süper Lig'de 3-0 yenildikleri İstanbulspor maçının ilk 11'ine göre Fiorentina karşısında Alaaddin Okumuş, Camara, Ziya Erdal, Keita, Ulvestad, N'Jie, Leke James ve kart cezalısı Gradel'in yerine, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt ve Caicedo'yu oynattı.
Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın da Fiorentina maçında forma giyemedi.
Konuk ekip Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, Serie A'da son oynadıkları Cremonese müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Italiano, Cremonese maçında ilk 11'de başlattığı Sirigu, Biraghi, Barak ve Saponara'yı yedek soyundururken, Terraciano, Ranieri, Bonaventura ve Gonzalez'e ilk 11'de şans verdi.
Sakatlığı devam eden Fiorentina'nin sol beki Terzic, kadroda yer almadı.
Mücadele ilk gol sesi Sivasspor'dan geldi. 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası dışından çektiği harika şutla takımını öne geçirdi. 44'te konuk ekip Cabral ile skora denge getirdi.
İlk yarı 1-1 beraberlikle sona ererken Fiorentina 62'de Milenkovic ile 2-1 öne geçti. Maçın 78. dakikasında Sivassporlu Goutas ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1 oldu. Maçın skorunu Fiorentina'nın 89'da 4. golünü atan Castrovilli belirledi.
Yiğido'nun kaptanı Hakan Özmert, 81. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fiorentina çeyrek finale yükseldi. Sivasspor ise Avrupa macerasına son 16 turunda veda etti.
Maça taraftarların da yoğun ilgisi oldu.