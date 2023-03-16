UEFA Konferans Ligi | Sivasspor 1-4 Fiorentina (Maç sonucu)

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın da Fiorentina maçında forma giyemedi.



Konuk ekip Fiorentina'da teknik direktör Vincenzo Italiano, Serie A'da son oynadıkları Cremonese müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Italiano, Cremonese maçında ilk 11'de başlattığı Sirigu, Biraghi, Barak ve Saponara'yı yedek soyundururken, Terraciano, Ranieri, Bonaventura ve Gonzalez'e ilk 11'de şans verdi.



Sakatlığı devam eden Fiorentina'nin sol beki Terzic, kadroda yer almadı.