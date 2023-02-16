UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin Basel takımını konuk eden Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
Bordo-mavililer 65. dakikada Larsen'in golüyle öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-0 sona erdi.
Bu maçın rövanşı 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.
Trabzonsporlu futbolcular, galibiheti getiren golün ardından yedek kulübesinden aldıkları Türk bayraklı formayı açarak birliktelik mesajı verdiler.
Golden sonra da taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Ne Mutlu Türk'üm diyene", "Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptılar.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından, Trabzonsporlu oyuncuların gol sonrası bayrak açtığı fotoğrafı "Türkiye'nin golü", maç sonunda da bütün takım taraftarlarının kenetlenmiş görselini, "Milyonlarca yaralı yüreğe ufacık bir tebessüm. Hep birlikte kazandık." notuyla paylaştı.
Trabzonspor'un sosyal medyadaki paylaşımlarını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.
Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken, Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı.
Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.
Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.
Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.
Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.
Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.
Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.