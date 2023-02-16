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UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu maçı ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i 1-0 yendi. Deprem felaketinin ardından Türkiye'de oynanan ilk resmi karşılaşmayı Süper Lig kulüplerinin başkanları birlikte izlerken, farklı takım taraftarları da tribünlerde bordo-mavili ekibe destek verdi.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 1

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin Basel takımını konuk eden Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 2

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 3

Bordo-mavililer 65. dakikada Larsen'in golüyle öne geçti.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 4

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-0 sona erdi.

Bu maçın rövanşı 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 5

'TÜRKİYE'NİN GOLÜ' İLE KAZANDI

Trabzonsporlu futbolcular, galibiheti getiren golün ardından yedek kulübesinden aldıkları Türk bayraklı formayı açarak birliktelik mesajı verdiler.

Golden sonra da taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Ne Mutlu Türk'üm diyene", "Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptılar.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 6

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından, Trabzonsporlu oyuncuların gol sonrası bayrak açtığı fotoğrafı "Türkiye'nin golü", maç sonunda da bütün takım taraftarlarının kenetlenmiş görselini, "Milyonlarca yaralı yüreğe ufacık bir tebessüm. Hep birlikte kazandık." notuyla paylaştı.

Trabzonspor'un sosyal medyadaki paylaşımlarını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 7

TRİBÜNLER KIRMIZI BEYAZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 8

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 9

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken, Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 10

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 11

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 12

BİLET GELİRİ DEPREMZEDELERE

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.

Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 13
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 14
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 15
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 16
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 17
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor tek golle avantajı aldı - 18

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