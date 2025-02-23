UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.