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UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Geniş listede Türkiye'den 5 takıma yer verilirken ilk 50'de ise tek Türk takımı yer aldı. İşte ayrıntılar ve UEFA kulüp sıralaması...

UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.

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UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 2

Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk ekibi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk temsilci oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarma ihtimali bulunuyor.

UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 3

UEFA'da 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46. sıraya yükselirken Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya çıktı.

UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 4

Aynı dönemde RAMS Başakşehir 62. sıradan 78. sıraya düşerken, Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi. 

UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 5

Trabzonspor ise sezon başında bulunduğu 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var - 6

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının son 5 sezonu kapsayan UEFA sıralamadaki yer değişimi şu şekilde:

53. Fenerbahçe
60. Galatasaray
62. Başakşehir 
123. Beşiktaş 
129. Trabzonspor 

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