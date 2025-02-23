UEFA kulüp sıralaması değişti: İlk 50'de tek Türk takımı var
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Geniş listede Türkiye'den 5 takıma yer verilirken ilk 50'de ise tek Türk takımı yer aldı. İşte ayrıntılar ve UEFA kulüp sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yeri değişti.