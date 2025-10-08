NTV.COM.TR

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt takımı ile çıktığı ilk maçında 5-1'lik ciddi bir mağlubiyet almıştı. Ancak Liverpool ile gerçekleştirdiği ikinci maçında 1-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Taraftarlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimini takip ediyor...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvada 8 lig aşaması karşılaşmaları olacak. Sıradaki rakip Bodo/Glimt ile kendi evinde oynayacak Galatasaray, 4 deplasman, 4 defa da evinde maça çıkacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00

Şampiyonlar Ligi'ndeli tek temsilcimiz Galatasaray, lig şampiyonluğu nedeniyle turnuvaya direkt olarak lig aşamasından dahil oldu.

Galatasaray ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt takımı ile gerçekleştirdi ve 5-1'lik bir yenilgi ile sahadan ayrıldı.

30 Eylül'de İngiliz takımı Liverpool'u konuk eden temsilcimiz, 1-0'lık skorla mücadelenin galibi oldu. Böylece ilk iki maçtan toplam 3 puan topladı.

