UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeli tek temsilcimiz Galatasaray, lig şampiyonluğu nedeniyle turnuvaya direkt olarak lig aşamasından dahil oldu.



Galatasaray ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt takımı ile gerçekleştirdi ve 5-1'lik bir yenilgi ile sahadan ayrıldı.



30 Eylül'de İngiliz takımı Liverpool'u konuk eden temsilcimiz, 1-0'lık skorla mücadelenin galibi oldu. Böylece ilk iki maçtan toplam 3 puan topladı.