UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt takımı ile çıktığı ilk maçında 5-1'lik ciddi bir mağlubiyet almıştı. Ancak Liverpool ile gerçekleştirdiği ikinci maçında 1-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Taraftarlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimini takip ediyor...
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvada 8 lig aşaması karşılaşmaları olacak. Sıradaki rakip Bodo/Glimt ile kendi evinde oynayacak Galatasaray, 4 deplasman, 4 defa da evinde maça çıkacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?