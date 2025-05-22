UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası için nefesler tutuldu. Puan tablosuna göre ligin lideri Liverpool, son 16 turunda penaltılarda kaybederken, ikinci sıradaki Barcelona ise yarı finalde kaybetti. Şampiyonlar Ligi 4'üncüsü ile 15'incisi olan İnter ve PSG finalde karşılaşıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ardından 2025 yılı sezonunu geride bırakıyor. 13 puanla 15. sırada yer alan PSG son 16 turu, çeyrek ve yarı finalde inanılmaz bir performansla adını finale yazdırdı. İnter ise yarı final maçlarında lig 2'ncisi ile karşılaştı ve ilk maçı 3-3 berabere, ikinci mücadeleyi ise 4-3 galip tamamladı. Final maçında PSG - İnter maçı yaşanacak.