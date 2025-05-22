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UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası için nefesler tutuldu. Puan tablosuna göre ligin lideri Liverpool, son 16 turunda penaltılarda kaybederken, ikinci sıradaki Barcelona ise yarı finalde kaybetti. Şampiyonlar Ligi 4'üncüsü ile 15'incisi olan İnter ve PSG finalde karşılaşıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ardından 2025 yılı sezonunu geride bırakıyor. 13 puanla 15. sırada yer alan PSG son 16 turu, çeyrek ve yarı finalde inanılmaz bir performansla adını finale yazdırdı. İnter ise yarı final maçlarında lig 2'ncisi ile karşılaştı ve ilk maçı 3-3 berabere, ikinci mücadeleyi ise 4-3 galip tamamladı. Final maçında PSG - İnter maçı yaşanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

PSG - İNTER FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG ile İnter arasındaki final rekabeti 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de yaşanacak. Maç Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak ve TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Kazanan şampiyonluk kupasını kaldıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 maçın üçünü galibiyet, ikisini ise malubiyetle noktalamıştı. 4. sıradaki İnter ise beş maçın sadece birinden yenik ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid olmuştu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde ediyor.

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