UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi PSG - İnter final maçı ardından 2025 yılı sezonunu geride bırakıyor. 13 puanla 15. sırada yer alan PSG son 16 turu, çeyrek ve yarı finalde inanılmaz bir performansla adını finale yazdırdı. İnter ise yarı final maçlarında lig 2'ncisi ile karşılaştı ve ilk maçı 3-3 berabere, ikinci mücadeleyi ise 4-3 galip tamamladı. Final maçında PSG - İnter maçı yaşanacak.