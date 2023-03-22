UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri Sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı

EFSANE FUTBOLCULAR AÇILIŞTAN ÖNCE SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Futbol dünyasının efsane isimleri Steven Gerrard, Cafu ve Ronaldinho da açılıştan birkaç gün önce sergiyi ziyaret etti. 2005'teki efsane finalde Liverpool'un kaptanlığını yapan Steven Gerrard, "Miracle of Istanbul'u gerçekleştirdiğimiz 2005'teki efsanevi finalde kaptanı olduğum Liverpool ile kupayı kaldırmıştım. Yaklaşık 18 yıl sonra yeniden bu büyüleyici şehir İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. THY gibi global bir markayla bir araya gelmekten dolayı gurur duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cafu ise 2005'te İstanbul'daki finalde kupayı kazanamadıklarını hatırlatarak, "2007'de kupayı kazanan taraf olmuştuk. Bu şehri seviyorum ve bu sene İstanbul'da gerçekleşecek finalde yine unutulmaz bir maça şahitlik edeceğimize inanıyorum. Hazırlanan sergiyi çok beğendim. Türk Hava Yolları ve UEFA yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, sergide 2006'da Arsenal'e karşı kazandıkları finalde giydiği formanın da yer aldığını belirterek, "Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek finali izlemek için şimdiden sabırsızlanıyorum." dedi.