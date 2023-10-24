UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-3 Bayern Münih (Maç sonucu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibine 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk etti.
Rams Park'ta oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 8. dakikada rakibinin ani atağında Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen baskılı mücadelesine devam etti. Taraftarının muhteşem desteğiyle Bayern Münih'i adeta sahasına hapseden sarı-kırmızılı takımda, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üst üste önemli pozisyonlara girdi. Icardi'nin 30. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getiren Galatasaray'ın, tamamen kontrolü elinde bulundurduğu ve birçok pozisyondan yararlanamadığı maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.