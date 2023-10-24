UEFA Şampiyonlar Ligi | Galatasaray 1-3 Bayern Münih (Maç sonucu)

ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Bayern Münih karşısında da sürdürdü.



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 gol atan Icardi, grup aşamasında da Manchester United'ın ardından Bayern Münih ağlarını havalandırarak bu kulvardaki gol sayısını 5'e çıkardı.



Arjantinli futbolcusu Süper Lig'de de 10 kez meşin yuvarlağı filelere yolladı.



Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi.



Bu arada karşılaşmayı 51 bin 792 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.