NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 2

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 48. dakikada Mertens'in golüyle Olimpija Ljubljana karşısında 2-0 öne geçti.

90+1'de Halil Dervişoğlu'nun golüyle sarı kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak, tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 3

Abdülkerim Bardakcı'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Galatasaray'da Sergio Oliveira, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 4

MERTENS, GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Olimpija Ljubljana filelerini havalandıran Dries Mertens, Galatasaray tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.

Belçikalı futbolcu, 36 yaş 94 günlükken golü buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 5

Galatasaray, 3. eleme turunu geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Kİ Klaksvik, konuk ettiği Molde'yi 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 6

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu) - 7

48. dakikada kaleci Vidovsek'in önceki pozisyonda kurtardığı topa gelişine vuran Mertens, Galatasaray'ın ikinci golünü attı: 0-2.

52. dakikada Bakambu'nun şutunda, kaleci Vidovsek topu kurtardı.

57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray'ın kontratağında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topun gelişine vuran Mertens'in şutunda, top üstten auta gitti.

78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.

DAHA FAZLA GÖSTER