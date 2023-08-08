UEFA Şampiyonlar Ligi | Olimpija 0-3 Galatasaray (Maç sonucu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.