NTV.COM.TR

UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor?

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması mücadeleleri başladı. Temsilcimiz Galatasaray da turnuvaya lig aşamasında dahil olan ekiplerden. Toplamda 36 takım bu etapta son 16 turu için rekabet edecek. Takımlar elenmedikleri sürece UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her kademesinde kazanıyor. Öte yandan turnuvaya katılım için 18,62 milyon euro takımların kasalarına gitti. Takımlar lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi kriterlere göre farklı tutarlarda para ödülü kazanıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi şampiyon ve finalist ödülleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor? - 1

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 2025/2026 Şampiyonlar Ligi ekipleri, turnuvanın her aşamasında kazanacak. Takımlar, her galibiyet için 1,1 milyon euro elde ediyor, beraberlik durumunda ise bu tutar 0,7 milyon euro oluyor. En prestijli futbol turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nda para ödülleri, futbol takipçilerinin gündeminde. Şampiyonlar Ligi ödülleri ne kadar? Hangi takım ne kadar kazanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor? - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon katılım bedeli 18,62 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Takımlar, galibiyetleri halinde 2,1 milyon euro, beraberliklerinde de 0,7 milyon euro kazanacaklar.

Lig derecelerine göre 0,275 milyon euro ile 2 milyon euro arasında değişen tutarlar ödenecek.

Son 16 play-off'larında 1 milyon euro, son 16 turunda da 11 milyon euro ödül verilecek.

Çeyrek final ödülü 12,5 milyon euro,

Yarı final ödülü 15 milyon euro,

Final ödülü de 18,5 milyon euro olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyona ise ekstra 6,5 milyon euro ödenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor? - 3

TAKIMLARIN SON 16 MÜCADELESİ

Lig aşamasından başlayan 29 takıma ek olarak, eleme ve play-off'lardan gelen 7 takımla beraber toplam 36 ekip lig aşamasında mücadele edecek.

Takımlar, UEFA takım katsayılarına göre 4 torbaya ayrılır. Her takım her torbadan 2 takımla biri iç, biri deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkar.

Lig aşaması sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan son 16 turuna gider. 9 ve 24. sıralar arasındaki 16 takım ise eleme aşaması play-off turda son 16 için mücadele eder. Son 12 sıradaki takımlar da elenir.

UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN TAKIMLAR

İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

İspanya (5): Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako

Hollanda: PSV, Ajax

Türkiye: Galatasaray

Azerbaycan: Karabağ

Portekiz: Sporting, Benfica

Belçika: Union Saint-Gilloise, Club Brugge

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiacos

Norveç: Bodo Glimt

Kazakistan: Kairat

Kıbrıs Rum Kesimi: Pafos

Çekya: Slavia Prag

Danimarka: Kopenhag

DAHA FAZLA GÖSTER