UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor?
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması mücadeleleri başladı. Temsilcimiz Galatasaray da turnuvaya lig aşamasında dahil olan ekiplerden. Toplamda 36 takım bu etapta son 16 turu için rekabet edecek. Takımlar elenmedikleri sürece UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her kademesinde kazanıyor. Öte yandan turnuvaya katılım için 18,62 milyon euro takımların kasalarına gitti. Takımlar lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi kriterlere göre farklı tutarlarda para ödülü kazanıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi şampiyon ve finalist ödülleri...
Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 2025/2026 Şampiyonlar Ligi ekipleri, turnuvanın her aşamasında kazanacak. Takımlar, her galibiyet için 1,1 milyon euro elde ediyor, beraberlik durumunda ise bu tutar 0,7 milyon euro oluyor. En prestijli futbol turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nda para ödülleri, futbol takipçilerinin gündeminde. Şampiyonlar Ligi ödülleri ne kadar? Hangi takım ne kadar kazanacak?