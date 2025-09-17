UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2025: Şampiyonlar Ligi ne kadar kazandırıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon katılım bedeli 18,62 milyon euro olarak açıklanmıştı.



Takımlar, galibiyetleri halinde 2,1 milyon euro, beraberliklerinde de 0,7 milyon euro kazanacaklar.



Lig derecelerine göre 0,275 milyon euro ile 2 milyon euro arasında değişen tutarlar ödenecek.



Son 16 play-off'larında 1 milyon euro, son 16 turunda da 11 milyon euro ödül verilecek.



Çeyrek final ödülü 12,5 milyon euro,



Yarı final ödülü 15 milyon euro,



Final ödülü de 18,5 milyon euro olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyona ise ekstra 6,5 milyon euro ödenecek.