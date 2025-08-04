UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için son viraja girildi. Üçüncü eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe'nin gözünü diktiği play-off turunun kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Feyenoord karşısında 2 maç sonucunda tur atlamayı planlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi, Şampiyonlar Ligi heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi, bugün gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında belli olacak. 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan FenerbahçePeki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?