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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için son viraja girildi. Üçüncü eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe'nin gözünü diktiği play-off turunun kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Feyenoord karşısında 2 maç sonucunda tur atlamayı planlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi, Şampiyonlar Ligi heyecanını bir üst seviyeye taşıyacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor - 1

Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi, bugün gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında belli olacak. 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan FenerbahçePeki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA takvimine göre Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Kura, UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, üçüncü eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor - 4

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA takvimine göre play-off turu ilk maçları 19-20 Ağustos 2025, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu maçlar sonucunda gruplara kalmaya hak kazanan ekipler, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek.

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