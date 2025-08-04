UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi, bugün gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında belli olacak. 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan FenerbahçePeki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?