UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?
06.11.2025 09:24
Fuat İğci
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenmesinin ardından gözler Galatasaray güncel Şampiyonlar Ligi puan durumuna çevrildi. 36 takımın yer aldığı yeni Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 6 Kasım tarihinde oynanan 4. hafta maçlarının ardından puan durumu güncel görünümüne ulaştı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın Hollanda ekibi Ajax'ı deplasmanda mağlup etmesinin ardından, sarı kırmızılı taraftarlar güncel puan durumunu merak etmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giren ekipler direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ise şuan puan durumunda avantajlı bir konumda yer alıyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU
1- Bayern Münih 12
2- Arsenal 12
3- Inter 12
4- Manchester City 10
5- PSG 9
6- Newcastle United 9
7- Real Madrid 9
8- Liverpool 9
9- Galatasaray 9
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00