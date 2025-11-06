UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu 2025: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenmesinin ardından gözler Galatasaray güncel Şampiyonlar Ligi puan durumuna çevrildi. 36 takımın yer aldığı yeni Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8'e giren takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. 6 Kasım tarihinde oynanan 4. hafta maçlarının ardından puan durumu güncel görünümüne ulaştı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumunda son durum ne? Galatasaray kaçıncı sırada?