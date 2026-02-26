UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi kim olacak?
26.02.2026 09:36
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun tamamlanmasının ardından gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Temsilcimiz Galatasaray son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u elemesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu etabına yükseldi. Galatasaray'ın son 16 turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli olurken, kura çekimi tarihi de belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın rakibi kim olacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u devirerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sahasındaki mücadeleyi 5-2 kazanarak iyi bir skor avantajı elde eden, rövanş maçında da anormal süresini 3-0 geride tamamladığı maçı uzatmalarda 3-2’ye getirerek adını bir sonraki tura yazdıran Galatasaray, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Şimdi gözler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın rakibi kim olacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14.00’te UEFA’nın İsviçre’deki merkezi Nyon’da gerçekleşecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham olacak.
İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
Son 16 maçlarının ilk ayak maçları 10-11 Mart, ikinci ayak maçları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.