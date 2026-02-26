UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi kim olacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u devirerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sahasındaki mücadeleyi 5-2 kazanarak iyi bir skor avantajı elde eden, rövanş maçında da anormal süresini 3-0 geride tamamladığı maçı uzatmalarda 3-2’ye getirerek adını bir sonraki tura yazdıran Galatasaray, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı. Şimdi gözler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın rakibi kim olacak?